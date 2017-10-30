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Чего ждать украинцам в ноябре: полный перерасчет пенсий и запуск тендера для 4G
В ноябре для украинцев закончат осовременивание пенсий и выплатят деньги за сэкономленные субсидии
В ноябре страну ожидает запуск нового сервиса бесконтактной оплаты Android Pay, призыв на службу офицеров запаса, монетизация субсидий и многое другое. Как изменится жизнь украинцев в ноябре, разбирался сайт "Сегодня".
Перерасчет пенсий проведут полностью для всех пенсионеров
В ноябре для украинцев завершится осовременивание пенсий. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, размер пенсии увеличился уже для 90% пенсионеров, т.е. для 10,24 млн человек.
Но еще не были произведены перерасчеты приблизительно для 900 тыс. человек, которые ранее получали спецпенсии. Для них размер выплат должен измениться уже в ноябре этого года. К слову, перерасчет проходит по новой формуле с коэффициентом 1,0 и с учетом выросшей средней зарплаты.
"Часть пенсионеров могут получить повышение в ноябре из-за необходимости проведения перерасчета, в таком случае в ноябре будут доплаты. Для пенсионеров тут ничего нового, они знакомы с такой практикой", – пояснил вице-премьер-министр Павел Розенко.
Так, напомним, что 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает осовремениване пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
Запустят тендеры для 4G
В октябре этого года, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) заявила, что тендер для получения лицензий на предоставление услуг связи стандарта 4G в диапазоне 2600 МГц. пройдет уже в первой декаде ноября.
"Принятие этого решения означает начало активной фазы подготовки к 4G-тендеру в диапазоне 2600 МГц, предусматривающий конкретные сроки выполнения всех необходимых процедур. Следующий шаг – представление "ММДС-Украина" в двухнедельный срок плана конверсии", – отмечается в сообщении НКРСИ, и добавляется, что параллельно начнется подготовка к 4G-тендеру в диапазоне 1800 МГц.
Как известно, о запуске 4G в Украине уже говорят достаточно долгое время, но одной из главных проблем было отсутствие свободных частот. Так, для связи четвертого поколения нужны сети CDMA 800, GSM 900/1800, UMTS 2100, но все они в стране уже заняты, поэтому Кабмин предлагает операторам две частоты для запуска 4G – 1800 МГц и 2600 МГц.
В ночных поездах Укрзализныци станет доступно полноценное питание
Недавно, и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Twitter сообщил, что они введут услугу горячего питания в ночных поездах. Кравцов рассказал, что в меню войдут первые блюда, сэндвичи, снеки и десерты, и все это начнет функционировать уже с этого ноября.
Пассажиры смогут сделать предзаказ услуги питания тогда, когда приобретают билеты, или же купить понравившееся блюдо непосредственно в поезде. Также в УЗ заверяют, что стоимость еды будет такой, как в заведениях общественного питания средней ценовой категории.
Придется обновить водительские права для поездок в ЕС
В ноябре 2017 г. в Украине полностью завершится внедрение директив ЕС относительно водительских прав. Так, уже с 1 января 2018 г. "международные" водительские права перестанут действовать на территории стран ЕС.
Уже сейчас украинских водителей с бессрочными удостоверениями часто не пускают в Европу, поэтому для поездок заграницу нужно сделать права нового образца. Для этого не придется заново сдавать ПДД, необходимо будет только пройти медосмотр и заплатить 201 грн. за новые права. Выдаваться они будут максимум на 15 лет, а для водителей грузового транспорта – на 5.
"Мы также предлагаем установить в удостоверениях микрочипы. Наши сервисные центры уже обеспечены всем необходимым оборудованием, это обезопасит людей от подделок", – заявил Владислав Криклий, начальник главного сервисного центра.
В армию могут призывать офицеров запаса
Осенний призыв в Украине стартовал еще 2 октября, а завершится только 30 ноября. Согласно решению Кабмина призыву на срочную воинскую службу подлежат 10 460 человек.
В ноябре также должен пройти новый призыв офицеров запаса. Впервые за все годы независимости призыв офицеров запаса начался в стране в июне этого года. Призывали тех, кто прошел подготовку на военных кафедрах, но так и не служил до 43 лет.
В начале октября сообщалось, что главное управление персонала Генштаба будет рекомендовать призвать до 500 офицеров запаса для прохождения службы на базах, складах и арсеналах хранения боеприпасов. В некоторых областях, таких как Харьковская и Запорожская уже начали призывать офицеров запаса.
"Это будет до 500 (человек), пожалуй. Но еще решение будет принимать министр обороны, исходя из потребности", – заявил тогда заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает Укринформ.
Сейчас СМИ сообщают о том, что в ноябре действительно призовут некоторые число офицеров, закончивших военные кафедры.
Монетизация субсидий
В конце октября уже были сформированы списки людей, которые должны получить компенсацию за экономию субсидий. Как раз до середины ноября им выплатят необходимые суммы денег, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью телеканалу NewsOne.
"Я надеюсь, что до середины ноября все люди, которые получают субсидии и есть в этих списках, а также сэкономили за отопительный сезон, получат соответствующую денежную компенсацию. Это является первым шагом к полной монетизации субсидий", – отметил Розенко.
По словам вице-премьера, система субсидий хорошо налажена в Украине, поэтому граждане получат все без задержки и в полном размере.
Запуск Android Pay
Уже с 1 ноября Google может запустить в Украине сервис о бесконтактной оплате со смартфонов Android Pay. Для некоторых украинцев это приложение уже доступно в Play Market, но добавить туда банковскую карту пока что нельзя, поэтому лучше подождать до официального релиза. Так, о поддержке новой системы уже заявили некоторые банки.
"ПУМБ уже интегрируется и поддержит Android Pay в ближайшей перспективе", – отмечают в пресс-службе банка.
Напомним, что Google запустил платформу цифровых кошельков Android Pay еще в 2015 году. Благодаря ей можно привязать к приложению банковские карты и расплачиваться ими с помощью смартфона через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ноябрь, перерасчет, пенсии
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