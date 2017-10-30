Фильм о героях АТО неожиданно покорил международный фестиваль

Документальный фильм про украинских летчиков-героев АТО добыл признание на Варшавском фестивале авиационных фильмов

Об этом сообщил генеральный директор компании Nextfilm Дмитрий Штадэ, передает Знай.

«Первое место среди документальных фильмов занял фильм «Воздушные защитники» на VIII Международном фестивале авиационных фильмов FlyFilmFestival», — отметил он.

Уточним, что действия фильма разворачиваются вокруг экипажа транспортного военного самолета АН-26, который в 2014 году был сбит над Луганском. При этом в самой ленте рассказывается о славной истории самолета.

Помимо Варшавы, ленту также показывали другим европейским зрителям – в Германии, Австрии и Франции. Режиссерами «Воздушных защитников» выступили Дмитрий Пономарев и Руслан Панасюк.

Обратим внимание, что лента про украинских бойцов ранее выдвигалась на получение премии Ивана Франко в области информационной деятельности.

Источник: https://politeka.net