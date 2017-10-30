Геращенко в Великобритании подняла вопрос о безвизе для Украины

30.10.2017 20:30

Стороны обсудили также миротворческую миссию на Донбассе, в том числе неприемлимость российского предложения по миротворцам, которое "просто подменяет саму идею миротворческой миссии"

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко провела встречу с министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом, обсудив ситуацию с безопасностью на Донбассе, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и перспективы безвиза с Великобританией для Украины. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

Геращенко призвала Великобританию оказать содействие в освобождении заложников, включив в процесс "все возможные механизмы, посреднические усилия".

Стороны обсудили также миротворческую миссию на Донбассе, в том числе неприемлимость российского предложения по миротворцам, которое "просто подменяет саму идею миротворческой миссии".

"Хорошо, что британское правительство хорошо понимает нюансы и различия между мандатом настоящей миротворческой миссии и гибридной предложением Москвы, направленной на замораживание конфликта", – написала Геращенко.

По ее словам, Великобритания активно поддерживает проекты гуманитарного разминирования на Донбассе. Также Геращенко и Данкан обсудили реформы в Украине.

Кроме того, первый вице-спикер Верховной Рады обратилась к министру с просьбой обратить внимание на жалобы украинцев на безосновательные отказы в получении британских виз.

"Мы имеем положительный опыт безвиза с ЕС и минимум нарушений визовых правил со стороны украинцев в шенгенское зоне, поэтому думаю, стоит говорить и о смягчении визового режима с Британией. Очевидно, что это будет непростой и не быстрый диалог, но стоит его начинать", – рассказала Геращенко.

Напомним, после введения безвизового режима в страны ЕС в июне этого года украинцы шутили, мол, осталось дождаться безвиза в США, Британию и Канаду — и тогда весь мир будет у наших ног. Впрочем, и сейчас украинцы могут без виз посещать 119 стран. Но если безвиз с Америкой очень маловероятен, то путешествие в Канаду без бумажной волокиты вполне может стать реальностью.

Источник: https://www.segodnya.ua