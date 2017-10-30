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Кабмин Украины предлагает обязать проживающего с ребенком родителя сообщать адрес другому

30.10.2017 16:30
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Кабмин Украины предлагает обязать проживающего с ребенком родителя сообщать адрес другому

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде обязать родителя, с которым проживает ребенок, сообщать о новом месте проживания (пребывания) второму родителю.

Об этом говорится в законопроекте №7217, зарегистрированном в Раде 20 октября, передают Українські Новини.

Предлагается установить, что тот из родителей, с кем малолетний ребенок проживает на основании решения суда, самостоятельно решает вопрос о месте ее проживания, месте и форме обучения, а также временном выезде из Украины на срок не более 1 месяца.

В случае, если родитель, с которым проживает ребенок, скрывает от второго родителя место проживания ребенка, суд по заявлению второго родителя может передать ребенка для проживания с ним.

Также Кабмин предлагает установить, что максимальная разница в возрасте между усыновителем и ребенком не может быть больше 45 лет, кроме случаев, когда ребенка усыновляет ее родственник, а также одним из супругов усыновляется ребенок другого супруга.

Кроме того, лицо, не связанное с ребенком семейными, родственными отношениями, может быть назначено его опекуном или попечителем только по решению суда.

Как сообщали СМИ, ранее правоохранители задержали женщину по подозрению в намерении продать сына за 35 тыс. долларов в Киевской области.

В Киеве родители на пару суток оставили 2 маленьких детей без присмотра.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, ребенок, адрес, Кабмин
 
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