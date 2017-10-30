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Мосийчук: Появляются подтверждения, что за покушением стоит Россия
Нардеп считает, что ранее озвученные версии могут быть вязаны между собой
Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук уверен, что за покушением на него стоят российские спецслужбы, и якобы этому есть подтверждения. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.
По его мнению, версии, которые были ранее озвучены силовиками, могут быть связаны между собой. Он отметил, что следователи располагают сведениями, что за покушением стоят российские спецслужбы.
"Все больше и больше появляется подтверждений того, что за заказом моего убийства стоят спецслужбы Российской Федерации. Я перед тем, как сюда ехать, разговаривал еще с руководством Службы безопасности Украины", – рассказал Мосийчук.
Он также заявил, что готов "жизнь положить", чтоб найти виновных в покушении и убийстве двух людей.
Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве при выходе из здания телеканала "Эспрессо" было совершено покушение на народного депутата Игоря Мосийчука, который был ранен в результате взрыва. Также стало известно, что покушение унесло жизни двух человек – один погиб на месте взрыва, другой – в больнице. Ранены сейчас пять человек.
Нардеп Антон Геращенко озвучил основную версию покушения, которую рассматривает следствие.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, покушение
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