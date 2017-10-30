Из-за снега и ветра электроснабжения нет почти в 400 населенных пунктах
Из-за сильных дождей, мокрого снега и порывов ветра в Украине утром в понедельник, 30 октября, без электроснабжения остаются 389 населенных пунктах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В течение 29 октября и в ночь на 30 октября в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 389 населенных пунктов", – сообщили в ведомстве.
Без света остались населенные пункты (н.п.) в десяти областях:
- Львовская – 129 н.п.;
- Тернопольская – 68 н.п.;
- Хмельницкая – 51 н.п.;
- Черновицкая – 50 н.п.;
- Ивано-Франковская – 32 н.п.;
- Винницкая – 21 н.п.;
- Ровенская – 13 н.п.;
- Полтавская – 12 н.п.;
- Киевская – 8 н.п.;
- Закарпатская – 5 н.п.
Напомним, в Карпатах в воскресенье, 29 октября, разбушевалась метель. Сила ветра достигала 26 м/сек. Поваленные деревья на Яблунецком перевале на границе Закарпатья и Ивано-Франковской области частично перекрыли автомобильное движение
При этом синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды в Украине. Дожди ожидаются во всех областях Украины, при чем в западных, местами Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях – с мокрым снегом, а на высокогорье Карпат – метель и гололедица.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги:
Донбасс
, погода
, непогода
, снег
, дождь