Напомним, в Карпатах в воскресенье, 29 октября, разбушевалась метель. Сила ветра достигала 26 м/сек. Поваленные деревья на Яблунецком перевале на границе Закарпатья и Ивано-Франковской области частично перекрыли автомобильное движение

При этом синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды в УкраинеДожди ожидаются во всех областях Украины, при чем в западных, местами Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях – с мокрым снегом, а на высокогорье Карпат – метель и гололедица.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 