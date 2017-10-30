Стало известно, почему Настя Каменских и Потап не будут больше выступать вместе

30.10.2017 21:56

Каменских представит первый сингл и клип в рамках собственного сольного проекта NK

На прошлой неделе Потап и Настя Каменских официально объявили о том, что ставят паузу в своей совместной музыкальной карьере на неопределенный срок. Потап и Настя пока не будут выступать вместе. Для поклонников артисты записали видеообращение.

Сегодня стало известно, что 2 ноября Настя Каменских представит первый сингл и клип "#этомояночь" в рамках собственного сольного проекта NK.

Сценическое имя – NK – выбрано вовсе неслучайно. Это ключевой элемент единой философии Насти Каменских. Зрители увидят новую Настю – NK предстанет перед поклонниками в абсолютно другом творческом амплуа, которое всецело отображает принципы певицы: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой и дарить музыку, которая не знает границ.

Отправной точкой собственного сольного проекта Насти Каменских станет сингл "#этомояночь", записанный в стиле Future Pop, который раскроет новый образ Насти – веселой, открытой, энергичной и современной девушки.

"Я действительно люблю ночь, и неслучайно моя первая сольная песня получила именно такое название. "#этомояночь" – о самом долгожданном времени суток, в котором открывается вся суть женского естества. Ночь – время тайн и начала чего-то нового. Вот и я начинаю свою новую главу в творчестве", – признается сама Настя.

В новом клипе, который снял известный клипмейкер Алан Бадоев, NK предстанет перед зрителями в образе кубинской красотки, строптивый нрав которой не позволяет ей скрывать свои эмоции. "Мне всегда приписывали какие-то зарубежные корни, учитывая мою внешность. Я и сама чувствую себя девушкой-космополитом. Ведь я родилась в Украине, росла в Италии, длительное время жила и выступала в Штатах, посетила практически весь мир с гастролями. И в каждой стране, в каждом менталитете я находила что-то интересное и впитывала это в себя. Теперь, имея такой колоссальный творческий и жизненный опыт, я запускаю NK – музыку, которая не имеет границ", – добавила певица.

Следить за отсчетом времени до старта проекта, запланированного на 2 ноября, можно на официальном сайте певицы nkofficial.com .

Настя уже доказала, что она – талантливая певица, яркая и запоминающаяся артистка, секс-символ современности и мощный мотиватор для современной молодежи. Именно Настя первой из поп-певиц запустила NKblog, в котором она показывает свою жизнь, дает советы о спорте и здоровом образе жизни. Именно она запустила производство спортивной одежды NKsport, которая призвана вдохновлять девушек работать над своим телом. Помимо этого, она делится своим бесценным опытом в качестве судьи и наставницы на шоу "Х-фактор". Теперь, не останавливаясь на достигнутом, Настя создает свой собственный сольный проект – NK – и продолжит еще больше удивлять и вдохновлять поклонников.

Источник: https://www.segodnya.ua