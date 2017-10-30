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В Комитете избирателей Украины рассказали о нарушениях на местных выборах
В Украине прошли первые местные выборы в 201 объединенной территориальной общине
Во время местных выборов в ОТГ зафиксированы единичные случаи подкупа, массового подкупа избирателей не было. Об этом сообщил генеральный директор избирателей Украины Алексей Кошель, передает "112 Украина".
"Мы зафиксировали три факта подкупа накануне дня голосования, так как подкуп – это процедура последних дней. Это было два факта прямого подкупа и один факт в Хмельницкой области, когда избирателям предоставлялись туристические услуги, предметы по цене выше 160 грн, установленный законом минимум со стороны политической партии за конкретные дела. Несмотря на все, мы не имеем технологий подкупа как массового и системного явления", – рассказал он.
Ранее сообщалось, что Национальная полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов в ОТГ, из них 4 – по факту подкупа избирателей.
Напомним, 29 октября в Украине в 201 объединенной территориальной громаде проходили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 ноября включительно. Результаты же выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 ноября включительно.
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет, что ее кандидаты лидируют на выборах в 40% объединенных территориальных громадах (ОТГ) и называет это победой на выборах.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, нарушение
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