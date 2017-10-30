В МИД Испании озвучили позицию по Крыму

30.10.2017 15:57

Испанский дипломат назвал Россию агрессором и пообещал поддерживать Украину

Испания поддерживает Украину в вопросе возвращения оккупированного Россией Крыма. Об этом заявил после встречи с главой МИД Украины министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

По его словам, Испания готова поддержать украинскую резолюцию по Крыму против России.

"Мы хотим, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность и восстановила свою власть в Крыму, но пока Крым находится под агрессором – Крым является оккупированным. Мы будем поддерживать Украину на площадке в Нью-Йорке или в Женеве (в Организации Объединенных Наций – ред.) относительно этой резолюции по поддержке прав людей в Крыму", – сказал Дастис.

Как заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Киев представит 31 октября резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, которая осудит действия России. По его словам, в документе будут четкие формулировки по российской агрессии в Крыму.

Напомним, 5 октября Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европарламентарии посчитали необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека на полуострове.

Источник: https://www.segodnya.ua