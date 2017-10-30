- В Одессе задержали судью, которая помогала боевикам "ДНР" присваивать квартиры22:09
- Укроборонпром: Николаевский судостроительный завод остановил работу21:50
- Давление не пройдет: Аваков прокомментировал задержание сына21:31
- Украинцам предлагают брать пояс потолще, затягивать потуже21:09
- .Как изменят правила въезда в Шенгенскую зону для украинцев18:49
- В Святошинском районе Киева в коллектор сбросили обезглавленное тело мужчины18:31
- От Шеремета до Окуевой: Как власть реагирует на резонансные убийства в Украине18:09
- Появилось видео, как НАБУ под песню "Наутилуса" задерживало сына Авакова. ВИДЕО 17:51
- Для раздачи земли фронтовикам ликвидируют садовые товарищества Мариуполя16:50
- Обыск у сына Авакова: десятки титушек заблокировали все входы в дом сына главы МВД в Харькове, полиция ищет взрывчатку16:29
В МИД Испании озвучили позицию по Крыму
Испанский дипломат назвал Россию агрессором и пообещал поддерживать Украину
Испания поддерживает Украину в вопросе возвращения оккупированного Россией Крыма. Об этом заявил после встречи с главой МИД Украины министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.
По его словам, Испания готова поддержать украинскую резолюцию по Крыму против России.
"Мы хотим, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность и восстановила свою власть в Крыму, но пока Крым находится под агрессором – Крым является оккупированным. Мы будем поддерживать Украину на площадке в Нью-Йорке или в Женеве (в Организации Объединенных Наций – ред.) относительно этой резолюции по поддержке прав людей в Крыму", – сказал Дастис.
Как заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Киев представит 31 октября резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, которая осудит действия России. По его словам, в документе будут четкие формулировки по российской агрессии в Крыму.
Напомним, 5 октября Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европарламентарии посчитали необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека на полуострове.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым
- С двумя тайными пунктами: вступило в силу решение СНБО, позволяющее блокировать сайты
- В феврале в Украину приедет инспекция ПАСЕ
- Служебная собака пресекла попытку украинца вывезти наркотики из страны
- Пятерых патриотов, захваченных пророссийскими активистами, отпустили на свободу
- В России устроили травлю пастора с украинским гражданством
- В Україні викрили російських пропагандистів
- В Одессе задержали судью, которая помогала боевикам "ДНР" присваивать квартиры22:09
- Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО20:51
- Блогер: В «ДНР» спаивают население дешевой водкой20:29
- "Луганск сегодня - это Россия будущего, о которой мечтают Поклонская, байкер Хирург, писатель Прилепин", - Казанский рассказал о вопиющем случае в "ЛНР"20:11
- Главный «налоговик» «ДНР» пообещал, что зарплаты в «республике» вырастут до одного миллиона рублей в месяц – «оно получится само собой». ВИДЕО19:49
- На Мариупольском направлении сохраняется напряженная ситуация 19:09
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру17:30
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР17:11
- В мариупольском порту отремонтируют ледокол «Капитан Белоусов»16:11
- Геноцид украинцев в "ЛНР": из-за украинского флага террористы похитили и удерживают в плену 16-летнего парня16:09
- В Одессе задержали судью, которая помогала боевикам "ДНР" присваивать квартиры22:09
- Укроборонпром: Николаевский судостроительный завод остановил работу21:50
- Давление не пройдет: Аваков прокомментировал задержание сына21:31
- Украинцам предлагают брать пояс потолще, затягивать потуже21:09
- Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО20:51
- Блогер: В «ДНР» спаивают население дешевой водкой20:29
- "Луганск сегодня - это Россия будущего, о которой мечтают Поклонская, байкер Хирург, писатель Прилепин", - Казанский рассказал о вопиющем случае в "ЛНР"20:11
- Главный «налоговик» «ДНР» пообещал, что зарплаты в «республике» вырастут до одного миллиона рублей в месяц – «оно получится само собой». ВИДЕО19:49
- Песков раскрыл секрет, кто рассказал Путину про злостный "сбор биоматериала", - СМИ красиво отреагировали19:30
- На Мариупольском направлении сохраняется напряженная ситуация 19:09
- "В Луганске начиналось именно так": блогер жестко высказался о продажных "активистах" под Киевом08:10
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Сумасшедший штрафной опозорил Динамо в матче против Карпат12:10
- Чому варто пити каву лише з цукром?09:29
- О влиянии сотовых телефонов на мозг08:55
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров"