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Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии

30.10.2017 11:30
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Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии

Стало известно о подлости, которую задумала Венгрия в отношении Украины

Как утверждает редактор международного отдела The Economist – британский журналист Эдвард Лукас, Венгрия искусственно обостряет ситуацию с нацменьшинствами в Украине.

«Венгерскому меньшинству в Западной Украине, на самом деле, не на что жаловаться. Украинское правительство очень дружелюбно настроено к меньшинствам», — уверен он.

По его мнению, на самом деле, весь конфликт изначально заключался в незначительном разногласии, которое было раздуто до громкого международного скандала.

«Венгрия должна быть довольна, что у нее проевропейский демократический сосед, который с успехом преодолевает трудности и защищает всю Европу от российского империализма. Вместо этого господин Орбан нападает на Украину по такому неважному, искусственно созданному поводу», — подчеркнул Лукас.

Также журналист подчеркнул, что своими поступками Венгрия теперь невольно подыгрывает России, которая продолжает ставить Украине палки в колеса на международной арене.

Напомним, власти Венгрии наложили вето на предложение провести саммитУкраина — НАТО. Данная мера связана с украинским законом об образовании.

Ранее дипломат объяснил, что претензии Венгрии относительно закона об образовании имеют скрытые цели.

Источник: Politeka



Теги: политика, Украина, Донбасс, Венгрия
 
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