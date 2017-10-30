Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии

30.10.2017 11:30

Стало известно о подлости, которую задумала Венгрия в отношении Украины

Как утверждает редактор международного отдела The Economist – британский журналист Эдвард Лукас, Венгрия искусственно обостряет ситуацию с нацменьшинствами в Украине.

«Венгерскому меньшинству в Западной Украине, на самом деле, не на что жаловаться. Украинское правительство очень дружелюбно настроено к меньшинствам», — уверен он.

По его мнению, на самом деле, весь конфликт изначально заключался в незначительном разногласии, которое было раздуто до громкого международного скандала.

«Венгрия должна быть довольна, что у нее проевропейский демократический сосед, который с успехом преодолевает трудности и защищает всю Европу от российского империализма. Вместо этого господин Орбан нападает на Украину по такому неважному, искусственно созданному поводу», — подчеркнул Лукас.

Также журналист подчеркнул, что своими поступками Венгрия теперь невольно подыгрывает России, которая продолжает ставить Украине палки в колеса на международной арене.

Напомним, власти Венгрии наложили вето на предложение провести саммитУкраина — НАТО. Данная мера связана с украинским законом об образовании.

Ранее дипломат объяснил, что претензии Венгрии относительно закона об образовании имеют скрытые цели.

Источник: Politeka