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Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
Стало известно о подлости, которую задумала Венгрия в отношении Украины
Как утверждает редактор международного отдела The Economist – британский журналист Эдвард Лукас, Венгрия искусственно обостряет ситуацию с нацменьшинствами в Украине.
«Венгерскому меньшинству в Западной Украине, на самом деле, не на что жаловаться. Украинское правительство очень дружелюбно настроено к меньшинствам», — уверен он.
По его мнению, на самом деле, весь конфликт изначально заключался в незначительном разногласии, которое было раздуто до громкого международного скандала.
«Венгрия должна быть довольна, что у нее проевропейский демократический сосед, который с успехом преодолевает трудности и защищает всю Европу от российского империализма. Вместо этого господин Орбан нападает на Украину по такому неважному, искусственно созданному поводу», — подчеркнул Лукас.
Также журналист подчеркнул, что своими поступками Венгрия теперь невольно подыгрывает России, которая продолжает ставить Украине палки в колеса на международной арене.
Напомним, власти Венгрии наложили вето на предложение провести саммитУкраина — НАТО. Данная мера связана с украинским законом об образовании.
Ранее дипломат объяснил, что претензии Венгрии относительно закона об образовании имеют скрытые цели.
Источник: Politeka
Теги: политика, Украина, Донбасс, Венгрия
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