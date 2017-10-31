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"Беда пришла с территории России", - Геращенко пообещал жестоко наказать и дать пожизненный срок двум террористам, которые убили Окуеву

31.10.2017 11:12
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"Беда пришла с территории России", - Геращенко пообещал жестоко наказать и дать пожизненный срок двум террористам, которые убили Окуеву

В нападении на чеченского добровольца Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде участвовали несколько террористов. Член коллегии МВД Украины и народный депутат Верховной Рады Антон Геращенко обнародовал новую информацию об убийстве воина АТО Амины Окуевой, передает "Диалог.UA".

"Судя по всему, террористов было двое. Один ждал на повороте с одесской трассы и подавал сигналы второму, который засел в кустах с оружием. Очевидно, беда пришла с территории России", - высказал свое мнение политик. Также Антон Геращенко подчеркнул, что в июне этого года киллер из Российской Федерации пытался застрелить Адама и Амину.

Известно, что преступник был задержан и сейчас находится в СИЗО, где его ожидает суд и пожизненное заключение. "Относительно этих подонков, я уверен, что мы их также найдем, задержим и они будут пожизненно сидеть в тюрьме", - рассказал он.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Российская Федерация, МВД, АТО, Геращенко, террористы
 
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