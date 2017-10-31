Обыск у сына Авакова: десятки титушек заблокировали все входы в дом сына главы МВД в Харькове, полиция ищет взрывчатку

31.10.2017 16:29

Во двор дома No 22 по улице Мироносицкой в Харькове массово прибывают молодые люди спортивного телосложения в гражданской одежде. Неизвестные блокируют входы, препятствуя работе детективов НАБУ. Как сообщает харьковский активист Дмитрий Олейник, сейчас все входы в дом, где живет сын министра МВД Украины Арсена Авакова, заблокированы титушками, пишет “Диалог.UA”.

“Сотрудники НАБУ нуждаются в гражданской поддержке”, - пишет в Сети Олеийник.

По его данным, во дворе дома уже находятся около 20 неизвестных человек. Слова активиста подтверждает “Громадське Харьков”, которое опубликовало фото неизвестных людей во дворе и в подъезде дома сына Авакова.