От Шеремета до Окуевой: Как власть реагирует на резонансные убийства в Украине

31.10.2017 18:09

В большинстве из них виновные не найдены и не наказаны. Гибель Амины Окуевой пополнила мартиролог погибших от рук убийц политиков, журналистов и военных в Украине. И помимо схожести почерка исполнения убийства их роднит еще одно – реакция властей на эти преступления, сообщает kp.ua/politics.

Сразу же после покушения объявляется очередной план-перехват, высшее руководство пафосно говорит об очередном вызове и о том, что раскрытие преступления является "делом чести" правоохранителей. Результат– в большинстве случаев виновные не найдены и не наказаны.

"Враг должен ответить за убийство нашей сестры"

Казалось бы, предыдущее покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву 1 июля этого года должно было показать украинским правоохранительным органам направление потенциальной опасности для этих людей. Тогда "чеченский стрелок" Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго" был задержан. Но министр МВД Украины Арсен Аваков вручил Амине Окуевой и Адаму Осмаеву новый наградной пистолет и часы, и этим, судя по всему, дело закончилось.

И вот теперь секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что убийство Окуевой не должно остаться безнаказанным.

"Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры", - подчеркнул он.

Турчинов отметил, что убийство Амины Окуевой - это вызов стране, на который должен быть жесткий и адекватный ответ. В убийстве Окуевой секретарь СНБО обвинил Россию.

"Поручил правоохранительным органам немедленно расследовать это преступление"

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина, в которой погиб известный журналист, теле- и радиоведущий Павел Шеремет.

- Ужасная трагедия в Киеве. Шок - других слов нет. Знал Павла лично. Сочувствую всем родным и близким. Поручил правоохранительным органам немедленно расследовать это преступление. Виновные должны быть наказаны, - заявил более года назад президент Петр Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман тогда также обратился к правоохранительным органам "с требованием обеспечить быстрое и эффективное расследование того, что случилось". Президент и премьер-министр взяли расследование взрыва автомобиля журналиста под личный контроль.

Но спустя более чем год подозреваемые неизвестны. Президент Украины выступил за привлечение иностранных специалистов в состав следственной группы, расследующей убийство. А Национальная полиция Украины в рамках мер безопасности засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста с 24 июля 2017 года.

Пока у следствия в приоритете версия, связанная с профессиональной деятельностью Шеремета - как на территории Украины, так и за ее пределами.

"Убийство Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России"

23 марта 2017 в Киеве был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который давал показания против беглого президента Виктора Януковича.

Петр Порошенко тогда заявил, что в убийстве "почерк российских спецслужб, который прослеживается во многих европейских столицах".

- Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений, - сказал тогда президент.

А генпрокурор Луценко заявил, что это убийство было чем-то наподобие публичной акции устрашения.

- Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу. Это была привычная для Кремля показательная казнь свидетеля, - написал Луценко.

Это преступление чуть ли не единственное, где был озвучен заказчик и исполнители. По словам Юрия Луценко заказчиком является бывший гражданский муж жены Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин.

Как рассказал генпрокурор, Тюрину сообщили о подозрении, в рамках досудебного следствия правоохранители будут обращаться за экстрадицией. В то же время по делу проходят еще четверо подозреваемых, двоих - Ярослава Тарасенко и Александра Лося - задержали. Еще двое - Ярослав Левенец и Юрий Василенко - находятся в розыске.

Это должно заставить нас консолидироваться

27 июня 2017 в Соломенском районе Киевва был взорван 39-летний работник ГУР Минобороны Украины Максим Шаповал, который проводил разведывательные операции на Донбассе.

"Его гибель напоминает нам, что война не только на фронте, террористические атаки, которые развязывает агрессор, который пришел с оружием на нашу землю, могут быть где угодно. Это должно только заставить нас консолидироваться, еще больше поддерживать нашу армию, ВСУ, наши спецслужбы, нашу разведку", - сказал президент Петр Порошенко на похоронах Максима Шаповала.

А генпрокурор Юрий Луценко заявил, что это преступление классифицировали как террористический акт. "Расследование будет вести Служба безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры. Очевидно, эти слова вам подсказывают, что мы подозреваем спецслужбы Российской Федерации в совершении террористического акта на территории столицы Украины", – отметил он.

Теракт связывают с тем, что Максим Шаповал руководил группой спецназа, которая освобождала Донецкий аэропорт. Тем не менее ни организаторы, ни исполнители до сих пор не найдены.

Умышленное убийство или теракт

8 сентября 2017 в Киеве возле Бессарабки был взорван грузинский гражданин и член чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Тимур Махаури.

По факту происшествия завели уголовное дело по статье умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом.

В правоохранительных органах взрыв связывают с тем, что Махаури служил в батальоне им. Джохара Дудаева в зоне АТО и активно участвовал в чеченской войне. В произошедшем увидели "след Кадырова" — по словам сослуживцев, тот называл Махаури своим личным врагом и давно за ним охотился. Несмотря на то, что сейчас существует 6 версий преступления: умышленное убийство, теракт, спецслужбы РФ, криминальные разборки, личная неприязнь, месть, исполнители и организаторы убийства не найдены. В МВД заявили, что это убийство может быть переквалифицировано в "террористический акт".