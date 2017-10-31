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Украина лишилась героини: под Киевом расстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа

31.10.2017 09:10
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Украина лишилась героини: под Киевом расстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа

В результате диверсионного нападения в районе поселка Глеваха под Киевом была зверски убита защитница Украины чеченского происхождения Амина Окуева. Трагедия произошла вчера вечером. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что автомобиль Окуевой и его мужа обстреляли из кустов на железнодорожном переезде. В результате обстрела Амина Окуева погибла на месте, а ее муж Адам Осмаев получил ранения и был доставлен в больницу. Как сообщается, жизни Осмаева ничего не угрожает. "Украина всегда будет помнить и скорбеть о своей прекрасной и чистой дочери", - написал Антон Геращенко.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, убийство, МВД, диверсия, обстрел, больница
 
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