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Украинские десантники будут носить НАТОвские береты

31.10.2017 09:29
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Украинские десантники будут носить НАТОвские береты

Вместо традиционных голубых беретов украинские военнослужащие Воздушно-десантных войск начнут носить темно-бордовые головные уборы. Изменения коснутся также и беретного знака.

Об этом Высокомобильные десантные войска ВСУ сообщили на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

"Из уважения к доблестям украинских десантников во время нынешней российско-украинской войны им предлагается использовать берет как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражка, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, Донбасс, НАТО, форма, десантники, ВСУ
 
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