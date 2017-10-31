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В аэропорту "Борисполь" самолет столкнулся с грузовиком

31.10.2017 12:29
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В аэропорту "Борисполь" самолет столкнулся с грузовиком

Сегодня, 31 октября, в международном аэропорту "Борисполь" один из самолетов компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) задел грузовой автомобиль правым крылом. Соответствующее фото опубликовал журналист Александр Денисов на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

"Ну вот умеют же, когда захотят! Зато теперь я точно видел, что означает - команда выставила автобус!", - с юмором прокомментировал инцидент журналист, имея ввиду защитную тактику в футболе, когда команда сосредотачивается на отражении угроз у своих ворот.

Однако не уточняется, удалось ли избежать падения автомобиля на бок. Также не говорится по чьей именно вине произошло это уточнение. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.



Теги: Донбасс, Киев, аэропорт, Борисполь, грузовик, самолет, столкновение
 
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