В аэропорту "Борисполь" самолет столкнулся с грузовиком

31.10.2017 12:29

Сегодня, 31 октября, в международном аэропорту "Борисполь" один из самолетов компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) задел грузовой автомобиль правым крылом. Соответствующее фото опубликовал журналист Александр Денисов на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

"Ну вот умеют же, когда захотят! Зато теперь я точно видел, что означает - команда выставила автобус!", - с юмором прокомментировал инцидент журналист, имея ввиду защитную тактику в футболе, когда команда сосредотачивается на отражении угроз у своих ворот.

Однако не уточняется, удалось ли избежать падения автомобиля на бок. Также не говорится по чьей именно вине произошло это уточнение. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.