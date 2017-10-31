В Святошинском районе Киева в коллектор сбросили обезглавленное тело мужчины

31.10.2017 18:31

Смерть мужчины наступила примерно 4-5 суток назад, погибшего обезглавили уже тогда, когда он был мертв. Тело без головы было найдено в Святошинском районе Киева. Подозреваемый уже взят под стражу. В пресс-службе полиции Киева рассказали, что погибшим оказался 61-летний нигде не работающий мужчина, а убил его таким страшным образом его квартирант, передает "Диалог.UA".

Задержанный сознался в том, что в день расправы над пожилым человеком они выпивали с владельцем квартиры, в ходе попойки произошел скандал. Квартирант ударил 61-летнего оппонента, а затем, как он утверждает, вышел из квартиры. Когда вернулся, мужчина уже был мертв. Дабы скрыть свою причастность к смерти, задержанный сначала отрезал погибшему голову, а затем выбросил ее и орудие убийства в мусорник.

Когда стемнело, убийца взял тело своей жертвы, дотащил его до коллектора и сбросил вниз. Задержанному объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства, согласно ч. 1 ст. 115 УК Украины. Как выяснилось, убийца имеет богатый криминальный опыт. Более 20 лет он провел в местах лишения свободы. Задержанный имел судимости за разбойные нападения, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а также грабежи.