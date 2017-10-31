В Украине стремительно дорожает бензин

31.10.2017 11:31

По данным аналитиков, цены за выходные заметно выросли. В Украине за последние выходные октября вновь резко выросли цены на бензин и дизельное топливо.Так, стоимость самой популярной марки бензина А-95 повысилась в среднем до 26,82 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного консалтинговой группой "А-95", передает segodnya.ua.

В то же время, по данным консалтинговой компании UPECO, средние цены на АЗС немного ниже:

А-92 — 25,96 грн/л;

А-95 — 26,71 грн/л;

А-95 Премиум — 27,9 грн/л;

ДТ — 24,58 грн/л;

ДТ Премиум — 26,09 грн/л.

Впрочем, все аналитики сходятся на том, что подорожание топлива за выходные составило от 20 копеек до 1 гривни за литр.

Напомним, ранее специалисты назвали две основные причины роста цен на топливои спрогнозировали дальнейшее подорожание бензина и "дизеля".

При этом, как отчитываются в Верховной Раде, в течение 2016-2017 годов объем контрафактного топлива на рынке Украины сократился с 35 до 15%. По мнению главы налогового комитета парламента Нины Южаниной, это стало возможным благодаря внедрению электронного администрирования акцизных накладных.