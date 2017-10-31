Волкер четко указал место "Л/ДНР" в переговорном процессе по Донбассу: "так называемым "республикам" тут не место"

31.10.2017 07:29

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не считает возможным привлечение террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Такое мнение представитель США высказал в интервью журналистам Hromadske.ua, передает "Диалог.UA".

Об этом Курт Волкер сказал, отвечая на вопрос о том, какая роль в переговорном процессе принадлежит представителям псевдореспублик. "Думаю, по этому вопросу решено: Минские соглашения - между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея - восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым "республикам" здесь не место", - сказал дипломат.

Он также выразил надежду, что власти России, контролирующие боевиков, в ближайшем будущем изменят свое поведение и начнут выполнять договоренности. По мнению Волкера, вовлечение США в переговорный процесс должно продемонстрировать Кремлю, что санкции не будут смягчены, а отношения с США не стабилизируются до тех пор, пока Россия не начнет делать шаги навстречу в урегулировании ситуации на Донбассе. "Мы также надеемся, что Россия сделает стратегические изменения в своем поведении. Если это произойдет, если она скажет: хорошо, мы готовы двигаться, - эти вещи изменятся", - подчеркнул Волкер.