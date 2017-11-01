Главный поклонник Путина нарушил двухдневное молчание: одиозный Кадыров осмелился прокомментировать гибель Окуевой и назвать убийц

01.11.2017 13:49

Свою версию относительно убийства военнослужащей-добровольца АТО Амины Окуевой высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram предсказуемо обвинил в убийстве военнослужащей-добровольца АТО Амины Окуевой спецслужбы Украины, передает "Диалог.UA".

"Не успели прозвучать выстрелы, как украинские рупоры заголосили о каком-то российском следе. Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой!" - эмоционально заявил Кадыров. Также лидер Чечни считает, что украинские спецслужбы якобы решили "избавиться от родной бандитки". "В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы.

Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать: кто породил, тот и убил", - утверждает он. Более того, Кадыров полагает, что власти Украины таким образом пытаются "отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, пытаясь еще раз обвинить Россию в своих собственных бедах".