Оккупанты полностью перекрыли движение через админграницу между Украиной и Крымским полуостровом

01.11.2017 11:49

Оккупационные службы на аннексированном полуострове в ночь на 1 ноября полностью прекратили движение транспорта и пешеходов через админграницу с Украиной. Об инциденте на административной границе сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Попасть на полуостров или покинуть его через КПП нет возможности, сообщает "Диалог.UA".

"Причины таких действий неизвестны, поскольку с полуострова людей также не пропускают", – говорится в сообщении ведомства. В погранслужбе уточняют, что из-за довольно низкого пассажиро-транспортного потока скопления автомобилей и очередей граждан нет. "В связи с такой ситуацией, возникшей перед контрольными пунктами "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка",

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок", – добавили пограничники. В свою очередь, погранслужба Российской Федерации сообщает, что "ходы - выходы" перекрыты по техническим причинам, суть которых не уточняется.

Ранее сообщалось: в РФ планируют возвести забор на границе с аннексированным Крымом.