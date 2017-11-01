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Органические продукты будут маркироваться специальным государственным логотипом
В последние годы на прилавках наших магазинов появляется все больше продуктов питания позиционируемых производителями как «органические», «экологические», «био» и так далее. Однако до последнего времени отсутствовала единая система маркировки таких товаров. Теперь ситуация изменилась, и покупателям будет легче ориентироваться в огромном количестве таких продуктов, сообщают fakty.ua.
Отныне Министерство аграрной политики и продовольствия Украины стало владельцем первого государственного логотипа для маркировки органической продукции. Стоит напомнить, что данный логотип был представлен Минагрополитики еще в начале февраля 2016 года. Автором изображения стала выпускница Харьковской академии дизайна и искусств Полина Макарова. Все это время шла процедура проверки и регистрации права интеллектуальной собственности на данный логотип. Теперь эта работа завершена.
Данное изображение будет использоваться для маркировки товаров, изготовленных без использования химических удобрений и пестицидов, а также пищевых добавок искусственного происхождения. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елены Ковалевой, благодаря использованию нового логотипа украинскую органическую продукцию можно будет узнать на полках не только отечественных, но и зарубежных магазинов. Он будет применяться на общих основаниях использования прав интеллектуальной собственности.
Чиновница подчеркнула, что отдельного порядка использования логотипа нет. Но если будет зафиксирована несоответствие продукции логотипу, то к производителю будут приниматься соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством.
Кстати, на недавнем заседании Кабинета министров Украины была утверждена концепция развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018−2020 годы. Основным направлением концепции являются стимулирование наращивания объемов сельхозпродукции с высокой добавочной стоимостью фермерскими хозяйствами, развитие финансовых инструментов поддержки фермерства, создание благоприятных условий. В том числе речь идет и о стимулировании производства отечественной органической сельскохозяйственной продукции. Ежегодное финансирование данных программ предусмотрено в размере 1 миллиарда гривен.
Теги: Украина, Донбасс, маркировка, Министерство агрополитики, логотип, органический продукт, Кабмин
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