Переполох в Крыму. Аварии на газопроводах, падение ЛЭП и тотальная проверка документов

01.11.2017 15:39

Сегодня практически всю ночь и утро не работали пункты пропуска на границе с Крымом. По данным украинской стороны, кордон полностью перекрыла Россия.

Накануне вечером в Крыму случилось тройное ЧП - упала линия электропередач, а затем произошли аварии на двух газопроводах. Возможно, перекрытие границы связано именно с этим - ведь в Крыму еще накануне вечером заговорили о диверсии. "Страна" разбиралась в подробностях происшедшего.

Перекрыли движение полностью

Сегодня ночью, с 01:30, движение транспорта и пешеходов через административную границу с аннексированным Крымом было полностью прекращено. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба.

По данным Киева, движение перекрыли российские власти, не сообщив причину остановки движения. Впрочем, очередей, по признанию украинских пограничников не было.

Перекрытыми таким образом оказались все три КПП на границе с Крымом - Чонгар, Каланчак и Чаплинка.

В Крыму пользователи соцсетей сообщают о тотальной проверке документов у всех следующих через Ангарский перевал со стороны Алушты.

Около 10 часов утра движение было восстановлено.

Рванули два газопровода и упала ЛЭП

Закрытие границы совпало по времени с рядом чрезвычайных происшествий под Алуштой.

Вечером 31 октября в районе газораспределительной станции "Виноградное" был поврежден газопровод, из-за чего около тысячи человек остались без газа.

Тогда же вечером упала опора линии электропередач. А позже, около 5 часов утра, пострадал еще один газопровод - авария случилась на ГРС "Запрудное". По некоторым данным, он, помимо прочих, питал лагерь "Артек".

Газоснабжение в детском лагере восстановили в 10 часам утра, заявили крымские власти.

"У нас три аварийные ситуации: опора с линией 110 кВт и порыв двух газопроводов отводов диаметром 273 мм в районе газораспределительной станции (ГРС) "Виноградное" и "Запрудное", – сообщил сообщил местным СМИ министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Он уточнил, что все аварии произошли примерно в одном районе под Алуштой, но в разное время. На ГРС "Запрудное" аварийная ситуация произошла сегодня около 4-5 часов утра, тогда как о повреждении газопровода возле ГРС "Виноградное" стало известно накануне вечером.

В России заговорили о диверсии

Национальный антитеррористический комитет России еще вечером заявил, что не исключает диверсии.

"Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП", - сообщал НАК.

Директор предприятия "Крымгазсети" Сергей Тарасов также не исключил версию подрыва. "Судя по повреждениям на газопроводе, наверное, так и есть. То есть внешне вмешательство, вмятины и обрывы на газопроводе", – сказал Тарасов.

В эфире одного из крымских телеканалов сообщили, что под Запрудным слышали утром хлопок в районе газопровода.

Официальную версию случившегося в Крыму обещают огласить сегодня вечером.