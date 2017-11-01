- Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим20:19
- Россиянина бросили за решетку за попытку вступить в батальон «Азов»18:11
- Сети АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо16:31
- Стало известно, в каком городе Украины тайно похоронили Окуеву: чеченка сама выбрала место захоронения еще перед первым покушением16:04
- Переполох в Крыму. Аварии на газопроводах, падение ЛЭП и тотальная проверка документов 15:39
- США нанесли мощный удар по РФ из-за Украины14:50
- Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников, - Матиос14:09
- Главный поклонник Путина нарушил двухдневное молчание: одиозный Кадыров осмелился прокомментировать гибель Окуевой и назвать убийц13:49
- Для Авакова-младшего просят пять миллионов залога13:28
- Сепаратисты вербуют детей на Донбассе: украинская делегация в ООН сделала шокирующее заявление12:48
Покушение на Мосийчука, убийство Окуевой и арест Авакова: что происходит на самом деле
Возможные фавориты будущих президентских выборов уже начинают между собой ожесточенную борьбу. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политический аналитик, глава Союза молодых сил Виталий Романченко.
По мнению нашего собеседника, недавнее покушение на нардепа Мосийчука, убийство Амины Окуевой и арест сына министра МВД Авакова связаны не столько с российским следом и работой российских спецслужб, сколько с внутренними политическими разборками среди разных финансово-промышленных криминальных групп.
«Сегодня фактически уже происходит конфигурирование будущих президентских выборов, и возможные фавориты президентских выборов уже начинают между собой борьбу, причем борьба переходит явно в силовую форму. То есть мы говорим о прямом конфликте между президентом и министром МВД. Неоднократно в СМИ говорили о существующем конфликте, хотя они оба и отрицали этот конфликт, он есть, и последние события это показали», - отмечает эксперт.
По мнению Романченко, убийство Амины Окуевой в большей степени является хорошо подготовленной провокацией.
«Убийство было хорошо спланировано, все знали, в какой она машине, все знали, как она будет ехать с мужем, где ее ждать. Первый выстрел — и сразу попадание в голову, то есть работал явно профессионал. То есть все было хорошо спланировано. С Мосийчуком та же ситуация — все знали время, когда он будет в прямом эфире, все приблизительно ориентировались, к какой машине он будет подходить, где заложить бомбу, то есть все было хорошо спланировано», - говорит аналитик.
«Поэтому конфигурация вырисовывается следующая: либо сейчас президент поставит в силовой блок Арсения Авакова, либо в следующих президентских выборах во второй тур выйдет два конкурента — Сергей Левочкин против Арсения Авакова. О «русском следе» я бы не говорил по одной простой причине: никакая задача устранением этих двух личностей не решается в интересах российской политики. То есть эти люди никак не угрожали ни безопасности РФ, ни системе государственного управления, ни как-то клану Владимира Путина. Конечно, это удобная отговорка, что это все агенты Кремля, но я бы искал внутренние источники этого противостояния», - добавляет наш собеседник.
Арест же сына Авакова, по мнению эксперта, - это реакция президента на эти два предыдущих события.
«Фактически МВД и силовые структуры хотели использовать эти два события для усиления своего влияния в обществе и в стране в целом. Возможно, путем принятия новых законов, усилением статуса некоторых служб, специальных подразделений и т. д. Я надеюсь, что все это не закончится прямым силовым противостоянием, что они смогут договориться. Насколько мне известно, президент вчера улетел в Саудовскую Аравию. Я надеюсь, что они смогут встретиться и просто переговорить, потому что иначе могут быть очень негативные последствия для Украины. Договориться между собой, чтобы они как-то мирно поделили власть в стране, потому что иначе это прямой гражданский конфликт», - отмечает Романченко.
«Вы же понимаете, что и с той, и с той стороны есть силовые правоохранительные органы, есть разные группы интересов. Тут у Авакова, конечно, есть минус, потому что и у Сергея Левочкина, и у господина президента есть прямая поддержка извне, то есть гарантии. У Авакова такой прямой гарантии нет, она у него есть через бывшего премьер-министра Украины. Поэтому Аваков будет брать сейчас, когда у него есть силы. Он будет давить на то, чтобы произошли как можно быстрее прошли президентские выборы, потому что у президента очень низкий личный рейтинг. А президенту, наоборот, выгоднее проведение внеочередных парламентских выборов, потому что таким образом он выведет из парламента «Народный фронт» и сможет завести другие партии типа «Наш край» и т. д., с которыми он сможет договориться. То есть вместо «Народного фронта» завести более мелкие политические силы, с которыми он сможет договориться и сотворить что-то наподобие коалиции», - объясняет политолог.
Напомним, ранее сообщалось о том, что сын министра внутренних дел Александр Аваков, который был задержан по подозрению в присвоении и растрате госсредств, провел ночь в Изоляторе временного содержания. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, убийство, арест, теракт, МВД, выборы президента, Аваков
- От Шеремета до Окуевой: Как власть реагирует на резонансные убийства в Украине
- В Донбассе раскрыли жестокое убийство полугодичной давности
- Пьяная ссора закончилась убийством
- Милиция поймала "киллеров", перерезавших женщине горло из-за денег
- Парня зарезал собутыльник
- Российский телеведущий: "Выборы в Украине пройдут не голосованием, а путём ночных убийств" (ВИДЕО)
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе11:09
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО10:48
- Ситуация в КПВВ 1 ноября10:30
- СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО10:09
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- Превью встречи «Галицкие Львы» – «Донбасс»22:02
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим20:19
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- Как выбрать семейного доктора: пошаговая инструкция от Минздрава19:30
- Лечим насморк быстро19:04
- В мариупольском сквере начались «особые» раскопки18:38
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Как выбрать семейного доктора: пошаговая инструкция от Минздрава19:30
- Лечим насморк быстро19:04
- В мариупольском сквере начались «особые» раскопки18:38
- "В Луганске начиналось именно так": блогер жестко высказался о продажных "активистах" под Киевом08:10
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс
- Переполох в Крыму. Аварии на газопроводах, падение ЛЭП и тотальная проверка документов