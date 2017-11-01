Сепаратисты вербуют детей на Донбассе: украинская делегация в ООН сделала шокирующее заявление

01.11.2017 12:48

Пророссийские сепаратисты на Донбассе вербуют подростков для участия в боевых действиях. Об этом в Совете безопасности ООН сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает Корреспондент.

Дипломат рассказал, что согласно данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, 90 мальчиков подросткового возраста и 47 девочек погибли после начала конфликта на Донбассе.

Кислица напомнил, что 80 детей были убиты в результате крушения самолета Малайзийских авиалиний. Еще 68 детей были искалечены в зоне конфликта в результате взрыва ранее не разорвавшихся мин и боеприпасов.

"В целом, около 15 тысяч детей, проживающих в "серой зоне", находятся под угрозой получения увечья или гибели в результате боевых действий, неразорвавшихся мин или боеприпасов", – подчеркнул Кислица.

Он отметил, что, согласно данным органов украинской власти, 240 тысяч из около 1,7 млн внутренне перемещенных лиц являются детьми. Кроме того, почти 200 тысяч юношей и девушек проживают в 15-километровой зоне вдоль линии соприкосновения с обеих сторон.

"Были сообщения из разных источников, что дети, которым всего 15 лет, вербовались в вооруженные молодежные группы и участвовали в активных боевых действиях в качестве полноправных членов поддерживаемых Россией соединенных сил боевиков, включая молодежную разведывательную и диверсионную деятельность на контролируемой правительством (Украины) территории", – рассказал Кислица.