- Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим20:19
- Россиянина бросили за решетку за попытку вступить в батальон «Азов»18:11
- Сети АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо16:31
- Стало известно, в каком городе Украины тайно похоронили Окуеву: чеченка сама выбрала место захоронения еще перед первым покушением16:04
- Переполох в Крыму. Аварии на газопроводах, падение ЛЭП и тотальная проверка документов 15:39
- США нанесли мощный удар по РФ из-за Украины14:50
- Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников, - Матиос14:09
- Главный поклонник Путина нарушил двухдневное молчание: одиозный Кадыров осмелился прокомментировать гибель Окуевой и назвать убийц13:49
- Для Авакова-младшего просят пять миллионов залога13:28
- Сепаратисты вербуют детей на Донбассе: украинская делегация в ООН сделала шокирующее заявление12:48
Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников, - Матиос
Спецслужбы Российской Федерации планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в ходе брифинга, который транслировал "112 Украина".
"Субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также Центра специальных операций "ДНР", "ЛНР" были 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины. Я подтверждаю это. В том числе высшее руководство государства. Только благодаря техническим возможностям, которые точно не у военторга прикупили в "ДНР", "ЛНР", смогли отслеживать в режиме реального времени местонахождение и передвижение такого большого количества людей", - сообщил Матиос.
Также главный военный прокурор сообщил о том, что субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен быть нынешний первый заместитель Нацполиции Аброськин.
"Хочу сказать больше: субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен быть (его спасли Божье провидение и командировка за пределы Украины) нынешний первый заместитель Нацполиции Аброськин. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу. Это все, что я могу сказать", - добавил Матиос.
Напомним, 27 июня в столице взорвали автомобиль сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала. Полковник погиб на месте. Взрыв был такой силы, что обломки машины разбросало по дороге. Пострадали двое прохожих. Подрыв авто 39-летнего Шаповала правоохранители квалифицировали по статье "Террористический акт". Дело передано для расследования в Главную военную прокуратуру.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, убийство, прокуратура, ДНР, ЛНР, Аброськин, Нацполиция
- Украина в Минске требует от РФ отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления "границы"
- “Вас ненавидят в Украине и ОРДЛО! Вы принесли войну, но Украина выстоит и будет сильной, но без вас”, - Береза в прямом эфире “уничтожил” поддержавшего агрессора Мураева и Ко. ВИДЕО
- Лавров заявил, что Украина напала на Донбасс и вновь потребовал особого статуса для ОРДЛО
- Старые “республики”. Когда ОРДЛО вымрут без Украины
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
- В России пояснили, что значат угрозы Путина про расширение конфликта в Украине
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе11:09
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО10:48
- Ситуация в КПВВ 1 ноября10:30
- СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО10:09
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- Превью встречи «Галицкие Львы» – «Донбасс»22:02
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим20:19
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- Как выбрать семейного доктора: пошаговая инструкция от Минздрава19:30
- Лечим насморк быстро19:04
- В мариупольском сквере начались «особые» раскопки18:38
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Как выбрать семейного доктора: пошаговая инструкция от Минздрава19:30
- Лечим насморк быстро19:04
- В мариупольском сквере начались «особые» раскопки18:38
- "В Луганске начиналось именно так": блогер жестко высказался о продажных "активистах" под Киевом08:10
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс
- Переполох в Крыму. Аварии на газопроводах, падение ЛЭП и тотальная проверка документов