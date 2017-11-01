Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников, - Матиос

01.11.2017 14:09

Спецслужбы Российской Федерации планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в ходе брифинга, который транслировал "112 Украина".

"Субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также Центра специальных операций "ДНР", "ЛНР" были 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины. Я подтверждаю это. В том числе высшее руководство государства. Только благодаря техническим возможностям, которые точно не у военторга прикупили в "ДНР", "ЛНР", смогли отслеживать в режиме реального времени местонахождение и передвижение такого большого количества людей", - сообщил Матиос.

Также главный военный прокурор сообщил о том, что субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен быть нынешний первый заместитель Нацполиции Аброськин.

"Хочу сказать больше: субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен быть (его спасли Божье провидение и командировка за пределы Украины) нынешний первый заместитель Нацполиции Аброськин. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу. Это все, что я могу сказать", - добавил Матиос.

Напомним, 27 июня в столице взорвали автомобиль сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала. Полковник погиб на месте. Взрыв был такой силы, что обломки машины разбросало по дороге. Пострадали двое прохожих. Подрыв авто 39-летнего Шаповала правоохранители квалифицировали по статье "Террористический акт". Дело передано для расследования в Главную военную прокуратуру.