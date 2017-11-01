США нанесли мощный удар по РФ из-за Украины

01.11.2017 14:50

Власти США ввели новые санкции против российского нефтедобывающего сектора в связи с действиями Кремля против Украины, передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода». Данное решение огласили в связи с принятым в текущем году законе о санкциях.

Имеются в виду новые ограничения на прямое или косвенное предоставление, экспорт или реэкспорт товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий для некоторых видов деятельности относительно физических или юридических лиц, находящихся под санкциями, их имущества или имущественных интересов, если они действуют в энергетическом секторе России, а точнее, в области добычи нефти.

Подобные действия запрещены также для исследования либо реализации глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых нефтедобывающих проектов, если они способствуют добыче «черного золота» в России или в море в зонах, на которые российская сторона претендует.

Вместе с тем, такие действия планируется запретить для упомянутых проектов, начало которых запланировано на 29 января 2018 или позже и могут привести к добыче нефти где угодно.