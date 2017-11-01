Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Укртелеком" поднимает тарифы на все услуги

01.11.2017 09:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Укртелеком" поднимает тарифы на все услуги

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2018 года. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации по предложению Укртелекома приняла за основу решение об увеличении граничных тарифов на общедоступные телеком услуги с 1 января 2018 года. Об этом отмечается в сообщении регулятора, передает Рrotv.

Как уточнили в пресс-службе НКРСИ, для абонентов городов тарифы увеличатся на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.

Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоять около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.

В пресс-службе Укртелекома уточнили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.

В течение месяца решение будет согласовываться с представителями профсоюзов и работодателей, а также с госорганами.



Теги: Украина, Донбасс, Укртелеком, повышение тарифов, услуги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх