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"Укртелеком" поднимает тарифы на все услуги
Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2018 года. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации по предложению Укртелекома приняла за основу решение об увеличении граничных тарифов на общедоступные телеком услуги с 1 января 2018 года. Об этом отмечается в сообщении регулятора, передает Рrotv.
Как уточнили в пресс-службе НКРСИ, для абонентов городов тарифы увеличатся на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.
Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоять около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.
В пресс-службе Укртелекома уточнили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.
В течение месяца решение будет согласовываться с представителями профсоюзов и работодателей, а также с госорганами.
Теги: Украина, Донбасс, Укртелеком, повышение тарифов, услуги
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