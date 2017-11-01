- Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим20:19
- Россиянина бросили за решетку за попытку вступить в батальон «Азов»18:11
- Сети АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо16:31
- Стало известно, в каком городе Украины тайно похоронили Окуеву: чеченка сама выбрала место захоронения еще перед первым покушением16:04
- Переполох в Крыму. Аварии на газопроводах, падение ЛЭП и тотальная проверка документов 15:39
- США нанесли мощный удар по РФ из-за Украины14:50
- Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников, - Матиос14:09
- Главный поклонник Путина нарушил двухдневное молчание: одиозный Кадыров осмелился прокомментировать гибель Окуевой и назвать убийц13:49
- Для Авакова-младшего просят пять миллионов залога13:28
- Сепаратисты вербуют детей на Донбассе: украинская делегация в ООН сделала шокирующее заявление12:48
В Раде признали: мир считает конфликт на Донбассе гражданской войной
Страны Запада рассматривают вооруженный конфликт на Донбассе как гражданскую войну в Украине, а не военную агрессию со стороны России, на чем настаивает официальный Киев. Об этом сообщила вчера вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид во время дискуссии "Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план" в Киеве, передает lifedon.com.ua.
Нет ни одного юридического документа, который бы устанавливал, что Россия является стороной этого конфликта – есть только политические декларации в виде постановления ВР о признании России агрессором, напомнила она.
"Что касается помощи, я могу сказать, что много международных организаций, как и Евросоюз, готовы предоставлять гуманитарную помощь, но они готовы предоставлять помощь Украине в результате последствий внутреннего конфликта. Никто не хочет брать на себя ответственность, чтобы признать Россию стороной этой войны, этого конфликта", – сказала О. Сыроид.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, гражданская война, Российская Федерация, конфликт, агрессия, оккупация, Верховная Рада
- Патриотка Украины из Донецка: "За годы войны мы поняли, что Господь проводит большую и серьёзную работу по очищению пространства от мрази"
- Песков попытался донести мысль, что Кремль считает Донбасс частью Украины?
- Мрачный прогноз для Донбасса
- На российском ТВ у Соловьева заявили о скором распаде Украины на части: одиозный украинский политик Волга рассказал россиянам об анархии в Киеве. ВИДЕО
- Донбасская проблема: Кравчук пояснил, что нужно Путину
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе11:09
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО10:48
- Ситуация в КПВВ 1 ноября10:30
- СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО10:09
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- Превью встречи «Галицкие Львы» – «Донбасс»22:02
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим20:19
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- Как выбрать семейного доктора: пошаговая инструкция от Минздрава19:30
- Лечим насморк быстро19:04
- В мариупольском сквере начались «особые» раскопки18:38
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Как выбрать семейного доктора: пошаговая инструкция от Минздрава19:30
- Лечим насморк быстро19:04
- В мариупольском сквере начались «особые» раскопки18:38
- "В Луганске начиналось именно так": блогер жестко высказался о продажных "активистах" под Киевом08:10
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс
- Переполох в Крыму. Аварии на газопроводах, падение ЛЭП и тотальная проверка документов