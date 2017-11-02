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Безвиз для Украины: Порошенко пообещал очень хорошие новости

02.11.2017 16:12
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Безвиз для Украины: Порошенко пообещал очень хорошие новости

Глава государства анонсировал, что отменой виз с Эмиратами Украина не ограничится

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал хорошие новости для украинцев в вопросе отмены виз с другими странами. Об этом он сказал во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинцы смогут свободно путешествовать в еще одну чрезвычайно важную и привлекательную для нас страну. А ценность украинского паспорта продолжает расти", – прокомментировал он договоренность с ОАЭ по отмене виз для Украины.

На фоне этого глава украинского государства анонсировал еще хорошие новости в этом направлении и заявил, что работа продолжается.

"Уже в течение нескольких месяцев увидите еще очень приятные новости по этому поводу", – добавил он.

Как сообщалось, во время вчерашнего визита Петра Порошенко в Саудовскую Аравию страны достигли договоренности об упрощении визового режима. Президент отмечал, что ранее визы в эту страну были самыми дорогими для украинцев из всех стран мира.

Кроме того, визит главы украинского государства в Саудовскую Аравию ознаменовался подписанием ряда важных договоров между странами. Теперь страны будут сотрудничать в области дипломатии и инвестиций в сельское хозяйство.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, Донбасс, Порошенко, безвизовый режим
 
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