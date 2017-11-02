Безвиз по-новому: какие «сюрпризы» приготовили украинцам

02.11.2017 21:45

В Украине хотят ввести предварительную онлайн-проверку для людей, которые хотят посетить Евросоюз

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передает Знай.

«Это мало что изменит. И сейчас на границе изучаются документы, просматриваются базы данных. Если украинец находится в списке нежелательных лиц, его не пускают в Евросоюз. Онлайн-проверка даже облегчит жизнь тем, кто по тем или иным причинам не может попасть в Евросоюз. Им как минимум не надо тратить деньги на билет», — отметил он.

Грищенко уточнил, что подобная система уже действует для украинцев, желающих посетить Соединенные Штаты.

Напомним, с 2020-го года меняются правила въезда на территорию Шенгенской зоны. Так, перед поездкой необходимо будет заполнить специальную регистрационную форму, за которую придется заплатить 10 евро. При этом ее оплата не будет гарантией: спустя 10 дней украинцу должны будут прислать ответ с разрешением или запретом на въезд.

Источник: https://from-ua.com