Чем будут вооружать армию в 2018 году: в Минобороны озвучили приоритеты

02.11.2017 20:20

Приоритет будет отдаваться украинским производителям вооружения, отметили в Минобороны

Противотанковые ракетные комплексы и вооружение по борьбе с беспилотниками – главные приоритеты Министерства обороны в оснащении армии на следующий год. Об этом заявил во время слушаний в оборонном комитете Рады заместитель директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Владислав Шостак.

По его словам, ВСУ продолжают оснащать различными броневиками, в том числе и БТРами, однако есть вооружение, которое в приоритете.

"Во-первых, это обеспечение подразделений, которые выполняют задания в зоне АТО. Мы продолжаем обеспечивать их высокоточным вооружением, в частности комплексами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют бороться с беспилотными летательными аппаратами. Второй вопрос – это противотанковые средства для того, чтобы быть готовым дать отпор вооруженной агрессии", – сказал Шостак.

Кроме того, важным является и обновление авиации.

"Мы традиционно и поэтапно проводим модернизацию самолетов и вертолетов. Это высокотехнологический процесс, и его масштабы ограничены. Купить мы такую технику не можем, это очень дорогостоящая техника", – добавил он.

Шостак обратил внимание, что в первую очередь предпочтение будут отдавать вооружению украинских производителей.

В "Укроборонпроме" показали, какое вооружение создала Украина за три года войны с Россией. Также отмечается, что украинская армия получила более 15 тысяч единиц вооружения и военной техники.

секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что главное отличие украинского оружия и военной техники от зарубежной заключается в том, что она проходит испытания не только в лабораториях и на полигонах, но и в условиях современного боя.

Источник: https://www.segodnya.ua