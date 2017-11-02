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Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю

02.11.2017 22:36
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Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю

За словами блогера Карла Волоха, інтриги мадридського двору на фоні того, що відбувається в українській політиці – це просто дитячий садочок. Про деякі факти ми не дізнаємось ніколи, але деякі з часом випливають на поверхню, - про це інформує видання replyua.net.

Так, блогер нагадує, що новина про затримання Авакова-молодшого відразу ж обросла численними версіями. Сам міністр продемонстрував дуже жорстку реакцію, яка не залишала альтернатив: винуватий – президент. Звісно, дехто вважав, що збіг у часі арешту та провалу акцій ініціаторів «МіхоМайдану» є доволі підозрілим – здавалось, що організатори протестів під парламентом взались шукати більш зручну мішень для своїх нападок. Але оточення Авакова озвучувало іншу версію, і ніхто не став виступати зі своєю – міністру ж краще знати. 

Але доходять чутки, що ні, соратники міністра не були краще поінформованими. Буцімто Ситник організував операцію щодо затримання молодшого Авакова під впливом своїх друзів-«грантоїдів» та Саакашвілі, виставивши її в такому світлі ніби виконує вказівку Банкової. Більше того, навіть спонсори з посольства не були про це поінформовані - а для них збереження коаліції є одним із пріоритетів. Обман розкрили, Порошенко і Аваков помирились, а інтриган-невдаха отримав «догану» в посольстві. Більше того, обрання аудиторів НАБУ стане одним із перших питань повістки для в парламенті на наступному тижні, - наголошує блогер. 



Теги: Донбасс, скандал, заказник, Аваков
 
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