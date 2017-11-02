Госавиаслужба Украины подверглась обыскам со стороны СБУ

02.11.2017 15:49

Следователи прокуратуры совместно с оперативниками Службы безопасности Украины в четверг проводят обыски в помещении Государственной авиационной службы в связи с разоблачением руководителя одного из управлений Службы, требовавшего $7 тыс. неправомерной выгоды, передает Интерфакс.

"Руководитель задержан "на горячем" сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере $3 тыс. … В настоящее время проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства фигуранта", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг.

В информации отмечается, что за указанные средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.

При этом в столичной прокуратуре сообщили, что предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получение им $1тыс. взятки.

В обнародованной информации отмечается, что в мероприятиях задействованы следователи прокуратуры города Киева и оперативные работники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Источник: https://from-ua.com