Осмаев рассказал, каким будет наиболее адекватный ответ на убийство Окуевой

02.11.2017 22:00

В беседе с журналистами «Крым.Реалии» Адам Осмаев, являющийся добровольцем антитеррористической операции, заявил, что деоккупация незаконно аннексированного Крыма и победа Вооруженных сил Украины в боях на оккупированном Донбассе станет лучшим ответом на убийство его супруги Амины Окуевой, передает replyua.net. «Возвращением Крыма и Донбасса, победой в войне.

Я считаю, это наиболее правильный ответ на гибель Амины. В любом случае, Аллах накажет исполнителей», — ответил он на вопрос журналистов.



Также Осмаев сообщил, что кадыровцы намереваются привлечь на свою сторону политических и общественных деятелей за пределами России, в том числе и в Украине.



«Необходимо осознавать, что здесь идет война. Речь идет не о демагогии, а о реальной войне с коварным врагом. И, безусловно, есть жертвы. Действуют группы террористов, время от времени нам поступает информация об их уничтожении. Действуют и сторонники Кадырова», — отметил доброволец. Кроме того, он выразил надежду, что после убийства Окуевой сотрудники правоохранительных органов «будут работать с большим рвением и желанием».