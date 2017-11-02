Подписан важный меморандум между Канадой и Украиной

02.11.2017 13:58

Владимир Гройсман, украинский премьер, находясь в Монреале, совместно с представителями канадских властей подписал меморандум о взаимопонимании между украинским и канадским космическими агентствами.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины, в Кабмине отметили, что документ создает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества между государствами в одной из самых технологичных сфер экономики - в сфере освоения космоса. Гройсман, в свою очередь, добавил, что подписание меморандума откроет совершенно новые возможности в сотрудничестве между двумя государствами.



«Это добрый знак, что сегодня наши агентства подписывают такие важные документы. Я буду рад приветствовать наше сотрудничество и в самолетостроении. Возможности Украины и Канады можно объединить и создать, и внедрить конкурентный продукт, и выходить на мировой рынок», - заявил премьер. Напомним, что в этом месяце планируется осуществить запуск в космос сразу трех ракет, которые были произведены при участии нашей страны.