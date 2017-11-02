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Польша готовит запрет на въезд украинцев, - подробности
Власти Польши намерены не пропускать через свою государственную границу граждан Украины, которые являются поклонниками СС Галичина, о чем заявил председатель Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
Как информирует replyua.net, польские власти намерены запустить процедуру запрета на въезд в страну людям, которые исповедуют антипольские взгляды. Польский министр заявил: «В настоящее время мы запускаем процедуры, которые сделают невозможным приезд к нам людей с антипольской позицией. Граждане, которые публично поддерживают идеалы СС Галичина, а также те, которые носят ее мундиры не въедут в Польшу». Разговаривая на тему отношений между Украиной и Польшей, Ващиковский утверждает, что наша страна является важнейшим геополитическим партнером, однако украинская сторона считает незначительными спорные вопросы, в том числе исторические. Также, по его словам, обе страны «имеют разные концепции примирения». Руководитель МИД Польши также подчеркнул, что еще подумает над тем, стоит ли президенту Польши ехать в Украину.
Примечательно, что украинская сторона не заставила долго ждать с ответом на такое заявление главы польской дипломатии. Так, в своем «Фейсбуке» глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что таким образом Польша хочет привести к ответственности ответственных лиц Украины, за требование к польской стороне придерживаться законодательства Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, запрет
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