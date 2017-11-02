- Чем будут вооружать армию в 2018 году: в Минобороны озвучили приоритеты20:20
- Украинцев косит страшная болезнь, власти скрывают трагедию20:00
- Курса доллара в ноябре: эксперты рассказали, чего ждать украинцам19:47
- Специалисты советуют, как определить поддельные лекарства19:35
- Польша готовит запрет на въезд украинцев, - подробности19:15
- В Украине будет перезапущена система банковских платежей18:41
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- Украина будет производить собственные боеприпасы с НАТОвским калибром снарядов17:46
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии17:30
- Березовець: від рішення Вищого спеціалізованого суду України залежить чи буде наша країна на замку17:12
Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями
В четверг, 2 октября, на всей территории Украины ожидается повышение температуры, во многих областях синоптики прогнозируют дожди, в некоторых регионах возможен мокрый снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, мокрый снег сегодня ожидается в восточных регионах, на остальной территории пройдут дожди.
Самая теплая погода сегодня ожидается на Прикарпатье, где воздух прогреется до 15 градусов, на остальной территории синоптики прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла. Однако довольно теплая погода может сопровождаться сильными порывами ветра, которые в отдельных областях будут достигать двадцати метров в секунду. В Киеве сегодня будет дождливо, в дневные часы температура воздуха составит около 9 градусов со знаком плюс. Напомним, что сотрудники Гидрометцентра ранее дали прогноз на ноябрь.
Согласно информации синоптиков, этот месяц выдастся довольно теплым, средняя температура будет колебаться от 1 до 7 градусов со знаком плюс. Также синоптики сообщили, что осадки в ноябре не должны превысить климатическую норму. До конца этой недели в Украине сохранится плюсовая температура в дневные часы, однако осадки не прекратятся.
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Синоптик: в разных уголках Украины перепад температуры достигнет 20 градусов
- Конгрес США виділяє Україні $150 мільйонів військової допомоги
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
- 18 июля по всей территории Украины ясно и сухо
- "В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной
- Возле Покровска "на горячем" поймали подрывника "ДНР"15:40
- На Донетчине рядом с жилыми домами обнаружили большой арсенал оружия 14:30
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Саакашвили сообщил о планах судиться с миграционной службой20:47
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Чем будут вооружать армию в 2018 году: в Минобороны озвучили приоритеты20:20
- Украинцев косит страшная болезнь, власти скрывают трагедию20:00
- Курса доллара в ноябре: эксперты рассказали, чего ждать украинцам19:47
- Специалисты советуют, как определить поддельные лекарства19:35
- Польша готовит запрет на въезд украинцев, - подробности19:15
- Миру грозит новый финансовый кризис: озвучен страшный прогноз18:55
- В Украине будет перезапущена система банковских платежей18:41
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- "Новый конец света": нумерологи сделали очередной неутешительный прогноз18:00
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- Какие лекарства помогут бороться с гриппом10:48
- Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией09:38
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»09:12
- Как перестать нервничать?08:55
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме