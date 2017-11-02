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Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями

02.11.2017 15:02
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Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями

В четверг, 2 октября, на всей территории Украины ожидается повышение температуры, во многих областях синоптики прогнозируют дожди, в некоторых регионах возможен мокрый снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, мокрый снег сегодня ожидается в восточных регионах, на остальной территории пройдут дожди. 

Самая теплая погода сегодня ожидается на Прикарпатье, где воздух прогреется до 15 градусов, на остальной территории синоптики прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла. Однако довольно теплая погода может сопровождаться сильными порывами ветра, которые в отдельных областях будут достигать двадцати метров в секунду. В Киеве сегодня будет дождливо, в дневные часы температура воздуха составит около 9 градусов со знаком плюс. Напомним, что сотрудники Гидрометцентра ранее дали прогноз на ноябрь.

Согласно информации синоптиков, этот месяц выдастся довольно теплым, средняя температура будет колебаться от 1 до 7 градусов со знаком плюс. Также синоптики сообщили, что осадки в ноябре не должны превысить климатическую норму. До конца этой недели в Украине сохранится плюсовая температура в дневные часы, однако осадки не прекратятся. 



Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
 
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