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Родственники погибших и пострадавших в аварии в Харькове не хотят никаких подачек от семьи Зайцевой
Авария 18 октября в Харькове доставила много бед, как самим виновникам аварии, так и пострадавшим в ней людям. История набрала большой общественный резонанс, ведь водителем автомобиля, который сбил людей, оказалась 20-ти летняя Алена Зайцева. Об этом сообщает replyua.net.
Интернет и СМИ не могут успокоиться, снова и снова поднимая тему этой жуткой аварии. Так, программа «Говорит Украина» на телеканале Украина показала выпуск, где вели разговор родственники пострадавших и погибших людей в аварии, и семья Алены. Мама девушки, в видео-обращении, умоляла пострадавших и их семьи простить ее дочь. Кроме всего, женщина сказала, что готова материально помочь потерпевшим.
Родственники погибших не оценили этого жеста, отказались от предложенных денег, и даже не поверили искренности ее словам. Как сообщил адвокат, который занимается делами семей пострадавших, они еще не готовы трезво оценивать ситуацию, должно пройти время; пусть отойдут от горя, тогда будем решать вопрос о моральной компенсации. А пока родственники погибших говорят, что деньгами их родных не вернуть. А ведь так и есть, деньги не могут воскрешать мертвых.
Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
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