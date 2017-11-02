Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии

02.11.2017 17:30

Женщина заверила, что знает место трагедии как водитель

Сестра пострадавшей в ДТП в Харькове беременной женщины Татьяна Власенко рассказала, кого считает виновным.

"Я посмотрела несколько видео, которые были сняты с городских камер. И на записи видно, что Елена Зайцева довольно быстро двигалась. Я как жительница Харькова и водитель знаю тот перекресток и ту дорогу. Там всегда куча людей. И даже просто переезжать пешеходный переход довольно тяжело. Я уже не говорю, что это был девятый час вечера – в такое время там гуляет много людей. То есть на такой скорости ездить по городу, тем более в таких центральных местах, – это неслыханно", – отметила Татьяна.

Ранее водитель Volkswagen впервые рассказал о ДТП с Зайцевой. Геннадий Дронов заявил, что не считает себя виновным в аварии.

Напомним, 18 октября поздно вечером в Харькове на пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли, шестеро – пострадали. Также сообщалось, что девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Источник: https://www.segodnya.ua