Спляча красуня: опубліковано посмертне фото Аміни Окуєвої

02.11.2017 12:17

У мережі з’явилася перша фотографія загиблої

Знімок ветерана АТО і громадського активіста Окуєвої перед похованням зробив її чоловік Адам Осмаєв.

«Прохання до всіх віруючих молитися за Аміну, сьогодні ми її поховали», – прокоментував Осмаєв.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, в Дніпрі поховали активіста, добровольця АТО Аміну Окуєву. Кладовище, де поховали Окуєву, ще з ранку взяли під посилену охорону. На територію поліція не пропускала жодне авто. Крім того, разом з поліцією з автоматами чергували вибухотехніки. Проводити Окуєву в останню подорож прийшли бойові товариші по службі, рідні та близькі їй люди.

Напередодні на сайті Київської міськдержадміністрації з’явилася пропозиція назвати сквер біля посольства Російської Федерації в Києві на честь вбитого бійця АТО – Аміни Окуєвої.

Однак українці неоднозначно відреагували на петицію подібним чином увічнити пам’ять Окуєвої.

Аміну Окуєву вбили увечері 30 жовтня в селищі Глеваха під Києвом. Автомобіль, в якому вона була зі своїм чоловіком чеченським військовим Адамом Осмаєвим, обстріляли. Окуєва отримала смертельне поранення в голову.

Источник: https://from-ua.com



