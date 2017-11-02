Стремительно дешевеет главный «предвыборный продукт»: названы цены

02.11.2017 21:15

В Украине по итогам октября средневзвешенные цены на гречку снизились на 8,2%.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на Государственную службу статистики.

Таким образом, один килограмм гречневой крупы в среднем стоит около 20,35 грн.

При этом в Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что урожай гречки в 2017 году превысит 180 тысяч тонн при внутреннем потреблении на уровне 150 тысяч тонн.

Источник: https://from-ua.com