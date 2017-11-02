Украина будет производить собственные боеприпасы с НАТОвским калибром снарядов

02.11.2017 17:46

В Украине наладится производство боеприпасов благодаря закупленной линии производства. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития в Facebook, передает Корреспондент.

Отмечается, что МЭРТ провело процедуру закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм в рамках выполнения программы развития производства боеприпасов.

"Кроме этого мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО - 155 мм. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО. Производиться эти снаряды, скорее всего, будут на ГАХК Артем. Также на фондах Минобороны планируется производить патроны калибра от 5,45 мм до 14,5 мм", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, государственный научно-производственный комплекс Прогресс разработал высокоточный артиллерийский снаряд Карасук, который обеспечивает максимальную вероятность уничтожения цели первым выстрелом на дальности до 12 км.

Источник: https://from-ua.com