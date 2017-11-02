Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина получит безвиз еще с одним государством

02.11.2017 13:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина получит безвиз еще с одним государством

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, анонсировал упрощение безвизового режима с еще одним государством – Объединенными Арабскими Эмиратами, информирует replyua.net, ссылаясь на сообщение Климкина в соцсети Твиттер.

«Договорились упрощать визовый режим с Саудовской Аравией. Завтра – безвиз с Эмиратами. Залив открывается для Украины», - написал глава МИД. Это уже вторая хорошая новость о безвизе всего за один день.

Накануне, 1 ноября, стало известно о том, что визовый режим будет значительно упрощен между Украиной и Саудовской Аравией. Нужно отметить и то, что Саудовская Аравия является самой дорогой страной для украинских туристов с точки зрения стоимости оформления визы.

«Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы в Украину - самыми дорогими для саудитов», - рассказал накануне Петр Порошенко после визита в Саудовскую Аравию. По его словам, стоимость визы будет существенно снижена.



Теги: Украина, Донбасс, ОАЭ, безвизовый режим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх