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Украинцы просят отменить переход на летнее и зимнее время

02.11.2017 15:15
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Украинцы просят отменить переход на летнее и зимнее время

Об этом зарегистрирована электронная петиция Президенту

 

На сайте электронных петиций Президенту Украины зарегистрировано обращение с просьбой отменить переход на летнее и зимнее время. 

Как стало известно журналистам ZI, альтернативой такому автор обращения предлагает создать украинский часовой пояс UTC+2:30. Это, как сказано в петиции, будет компромиссом между зимним (+2:00) и летним (+3:00) часовыми поясами. То есть жителям западных областей жить по зимнему времени, центральных – по новому часовому поясу + 2:30, а восточных – по летнему. 

Таким образом появится Украинское время.

Подобные практики введены в Австралии, Новой Зеландии, Канаде. 

Пока что петиция собрала небольшое количество подписей.



Автор статьи: Марина Пухир, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, зима, перевод часов, отмена
 
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