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Умер известный украинский режиссер

02.11.2017 09:25
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Умер известный украинский режиссер

На 84-м году жизни в Одессе умер украинский режиссер Вадим Костроменко

Об этом сообщает Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины.

«Ушел из жизни Вадим Васильевич Костроменко. Один из старейших и крупнейших мастеров отечественного киноискусства, он 60 лет назад приехал в Одессу по окончании ВГИКа — и с того летнего дня вся его жизнь была связана с Одессой и с нашей киностудией. Начав как оператор, он продолжил творить кино как режиссер-постановщик, и многие созданных им фильмов стали настоящей классикой украинского кино и телевидения», — сказано в сообщении.

Также Костроменко долго был главой Музея кино при Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины. Также он председательствовал в Одесском отделении НСКУ.

Костроменко снял такие ленты: «Улица молодости» (1958), «Исповедь» (1961), «Тайна» (1962), «Одиночество» (1964), «Верность» (1965), «Товарищ песня» (1966, новелла «Песня на рассвете»), «Поиск» (1968).

Прощание с Костроменко пройдет в пятницу, 3 ноября, в 11:00 на Одесской киностудии.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, режиссер, умерший
 
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