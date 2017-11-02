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В Гидрометцентре дали прогноз на ноябрь

02.11.2017 10:30
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В Гидрометцентре дали прогноз на ноябрь

Сотрудники Укргидрометцентра дали подробный прогноз на ноябрь, отметив, что последний месяц осени будет очень теплым, и средняя температура составит от 1 до 7 градусов тепла.

Как информирует replyua.net, также синоптики рассказали, что даже в горных районах Украины в ноябре будет около нуля градусов. Осадков в ноябре будет немного – в пределах климатической нормы. В горных районах выпадет от 37 до 110 миллиметров, в остальных областях Украины – от 37 до 65 миллиметров. Напомним, что сегодня, 2 ноября, в Украину придет незначительное потепление.

«Со 2 ноября ветер успокоится и в большинстве наших областей потеплеет на несколько градусов. Дела, требующие передвижения по улице, лучше отложить на вторую половину недели, с четверга жизнь начнет налаживаться», - ранее написала на своей странице в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко. 



Теги: Донбасс, погода, ноябрь
 
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