В Украине будет перезапущена система банковских платежей

02.11.2017 18:41

В Украине планируют перезапустить систему банковских платежей. С 3 ноября будет использоваться СЭП-3, принципиально новая система электронных платежей. Она сменит СЭП-2, которую собираются отключить.



Система СЭП работает во всех без исключения украинских банках. Если провести переход с системы на систему правильно, то ошибки и потерянные платежи будут сведены к минимуму. Новая система уже прошла все тесты и специалисты считают, что банки готовы к тому, чтобы ее внедрить. Важно помнить, что старая и новая версии платежной системы несовместимы.



Представители Национального банка напоминают, что отправка файлов по СЭП-3 осуществляться не может. Если по системе электронных платежей будет отправлено сообщение, то оно будет утрачено и в ЦОСЕП не дойдет.



Для банков были составлены пошаговые инструкции для осуществления перехода с СЭП-2 на СЭП-3 на каждый из двух дней перехода.



2 ноября будут проведены подготовительные работы:

- обновление версии АРМ-СЭП-3,

- настройка АРМ-СЭП-3,

- выполнение настроек АРМ-СЭП-3.



Также 2 ноября перестанет работать старая система. После этого будет осуществлен переход на новую и 3 ноября банки начнут работать по СЭП-3.





