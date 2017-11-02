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В Украине будет перезапущена система банковских платежей

02.11.2017 18:41
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В Украине будет перезапущена система банковских платежей

В Украине планируют перезапустить систему банковских платежей. С 3 ноября будет использоваться СЭП-3, принципиально новая система электронных платежей. Она сменит СЭП-2, которую собираются отключить. 

Система СЭП работает во всех без исключения украинских банках. Если провести переход с системы на систему правильно, то ошибки и потерянные платежи будут сведены к минимуму. Новая система уже прошла все тесты и специалисты считают, что банки готовы к тому, чтобы ее внедрить. Важно помнить, что старая и новая версии платежной системы несовместимы. 

Представители Национального банка напоминают, что отправка файлов по СЭП-3 осуществляться не может. Если по системе электронных платежей будет отправлено сообщение, то оно будет утрачено и в ЦОСЕП не дойдет. 

Для банков были составлены пошаговые инструкции для осуществления перехода с СЭП-2 на СЭП-3 на каждый из двух дней перехода. 

2 ноября будут проведены подготовительные работы:
- обновление версии АРМ-СЭП-3, 
- настройка АРМ-СЭП-3, 
- выполнение настроек АРМ-СЭП-3. 

Также 2 ноября перестанет работать старая система. После этого будет осуществлен переход на новую и 3 ноября банки начнут работать по СЭП-3.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, банк
 
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