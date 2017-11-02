В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания

02.11.2017 14:10

В пяти регионах Украины закончились вакцины от полиомиелита. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Причиной нехватки в ведомстве назвали "неправильно сформированный запрос на закупку", передает Гордон.

"Мы дозаказали эти вакцины. Учитывая длительный цикл производства (18–24 месяцев), а также дефицит этих вакцин на мировом рынке, их появление может занять определенное время", – отметили в Минздраве.

Однако, добавили в ведомстве, ЮНИСЕФ "поставил закупку этой вакцины для Украины в приоритет".

В сентябре 2016 года в Украине впервые за много лет зафиксировали два случая полиомиелита. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вспышка заболевания произошла из-за отсутствия прививок. Минздрав сообщал, что проведет три раунда иммунизации от полиомиелита.

ВОЗ призывала Украину ввести чрезвычайное положение.

В октябре того же года в ООН подчеркивали, что Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире.

Источник: https://from-ua.com