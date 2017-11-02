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Возрадуйся, студент! Минобразования запретило закрывать общежития на ночь

02.11.2017 14:47
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Возрадуйся, студент! Минобразования запретило закрывать общежития на ночь

Студенты высших учебных заведений Украины в любое время суток имеют право на свободный доступ к общежитиям, в которых проживают.

Об этом говорится в письме Общественной организации «Украинская ассоциация студентов», обнародованное Министерством образования и науки, пишут Вести.

Действующими законами Украины не предусмотрено каких-либо ограничений в отношении пользования студентами-жильцами общежитий своим жилым помещением в определенное время суток.

«Считаем недопустимым установление требований по поводу обязательной записи причин опоздания в специальные журналы или представления объяснительных записок по таких фактах и последующему их рассмотрению администрацией вуза», — говорится в письме.

Это регулирует закон Украины «Об образовании», где часть «О высшем образовании» предусматривает право свободного пользования помещениями общежития.

 

Источник: https://from-ua.comт 



Теги: Украина, Донбасс, образование, студент
 
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